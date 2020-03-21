Происшествия
Российская газетаВ НАО разбился вертолет, погиб пилот
В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. В установленное время экипаж летательного аппарата не вышел на связь.РИА Новости12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
Еще 52 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Общество
Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины
Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
Музыка
Потап спел о том, что будет после «Карантина»
Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
Общество
Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41
Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Политика
Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в свое время чуть не разрушила ВИА «Веселые ребята»
Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Происшествия
Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе
Сургут, Югра, 21 марта 2020, 20:00 — REGNUM В Югре второй случай коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован у жителя Сургута, который вернулся из путешествия по Европе, посетив Великобританию, Австрию и Германию.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
Сбербанк запустит операции в СБП в начале апреля
Переводы в Системе быстрых платежей Сбербанк планирует запустить в апреле.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.