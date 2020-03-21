Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. В установленное время экипаж летательного аппарата не вышел на связь.

с чего всё началось

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек Еще 52 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Общество В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Общество Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41 Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.