Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.
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В НАО при крушении вертолета погиб человек

Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. В установленное время экипаж летательного аппарата не вышел на связь.
РИА Новости12:18

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Вертолет разбился в Нарьян-Маре

ТАСС12:58

В НАО при крушении вертолета погиб человек

РИА Новости12:18

В российском регионе разбился вертолет

Lenta.ru12:37

В НАО разбился вертолёт

RT на русском12:28

Вертолет разбился в Нарьян-Маре

Известия12:23

В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе

РБК12:50

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс12:17
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Еще 52 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ФАН 19 марта в 09:29
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Общество

Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины

Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
REGNUM 11:34
Музыка

Потап спел о том, что будет после «Карантина»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
ИА InterMedia вчера в 06:01
Общество

Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Sport24.ru 10:29
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Газета.Ru вчера в 18:28
Политика

Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
RT на русском 11:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в свое время чуть не разрушила ВИА «Веселые ребята»

Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
Millionaire.ru 05:08
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза вчера в 05:35
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе

Сургут, Югра, 21 марта 2020, 20:00 — REGNUM В Югре второй случай коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован у жителя Сургута, который вернулся из путешествия по Европе, посетив Великобританию, Австрию и Германию.
REGNUM 13:00
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика

Сбербанк запустит операции в СБП в начале апреля

Переводы в Системе быстрых платежей Сбербанк планирует запустить в апреле.
АБН 19 марта в 01:16
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт вчера в 12:43
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
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