В NASA назвали условия, на которых США могут сотрудничать с Россией и другими партнерами в программе по освоению Луны. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на представителей космического агентства.

В NASA назвали основные условия сотрудничества с РФ по освоению Луны

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