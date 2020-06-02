Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на NASA. Космическое тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты 6 июня в 6:20 мск.

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

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