Космос
ИзвестияВ NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на NASA. Космическое тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты 6 июня в 6:20 мск.
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МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
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В России за сутки выявлено 9035 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом.
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Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.
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В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
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Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
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Доллар опустился ниже 69 рублей
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Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
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Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
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В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
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Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
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Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
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Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
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Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru вчера в 03:48
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В домике для пастухов найден труп женщины с ножевым ранением
По данным ведомства, на удалении около 16 км от поселка Красный Яр в хозяйственной постройке, предназначенной для проживания пастухов в период выпаса скота, обнаружено тело женщины с колото-резаным ранением в области бедра.
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Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Core i3-10100 не выдерживает конкуренции с более дешёвым Ryzen 3 3100 и уступает трёхлетнему Core i7-7700K
Что же касается сравнения с новинками AMD, Ryzen 3 3100 всегда несколько быстрее Core i3-10100 за исключением одного теста, где процессоры показывают идентичные результаты.
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В Липецкой области за сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 67, до 2261, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:34
Происшествия
Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия вчера в 05:22
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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В России планируют провести для школьников выпускной в очном формате
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве планируют устроить выпускной для школьников в привычном, очном режиме.
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Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
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Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
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Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
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Правительство утвердило план внедрения раздельного сбора мусора
Зампредседатель правительства России Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который включает в себя отказ от мусоропроводов в проектируемых домах.
Московский Комсомолец 03:41
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Во Владимирской области выявлены 2735 носителей коронавируса
Владимир, 1 июня 2020, 11:54 — REGNUM Во Владимирской области 1 июня выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:54