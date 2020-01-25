Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

с чего всё началось

Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA. По данным ученых, астероид с номером 163373 приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, которое в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны, пишет 25 января «Газета.ру».

В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде

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