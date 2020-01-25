Космос

ИзвестияИзвестияВ NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде

Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA. По данным ученых, астероид с номером 163373 приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, которое в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны, пишет 25 января «Газета.ру».
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с чего всё началось

Астероид диаметром до одного километра летит к Земле

Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.
РИА Новостивчера в 19:56

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Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Газета.Ruвчера в 19:05

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Lenta.ruвчера в 19:53

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Телеканал 360°вчера в 20:23

В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде

Известиявчера в 19:30

В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде

URA.Ruвчера в 23:17

НАСА сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Аргументы и Фактывчера в 21:12

К Земле приближается крупный астероид, заявили в NASA

REGNUMвчера в 21:12
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru вчера в 09:39
Хоккей

«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

Sputnik Литва вчера в 23:15
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Политика

Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 03:36
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС вчера в 21:56
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Футбол

«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Спорт-Экспресс вчера в 14:11
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости вчера в 06:56
Общество

Овны добьются многого, а Весы одержат победу над соперниками

Овен Удастся добиться многого, если прежде, чем приступить к решительным действиям, вы проанализируете события недавнего прошлого: именно в них кроются ответы на все беспокоящие вас вопросы.
Живая Кубань вчера в 22:38
Армия и оружие

Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русском вчера в 12:23
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.
Аргументы недели 23 января в 13:41
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Наука

Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК

Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Индикатор вчера в 12:02
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Политика

Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России

Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
РИА Новости вчера в 16:44
Авто

Geely сертифицировала для России кроссовер Geely Atlas Pro

Кроссовер Geely Atlas Pro дебютировал только летом 2019 года в Китае и уже "добрался" до России.
МонаВиста вчера в 04:39
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM вчера в 07:10
Футбол

Слуцкий спрашивал разрешения на переход Игнатьева у Галицкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что обращался к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому перед трансфером Ивана Игнатьева, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 07:07
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Политика

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
РБК вчера в 19:27
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 08:15
Спорт

Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону

Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Известия вчера в 06:22
Футбол

«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича

Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Чемпионат вчера в 18:14
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
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