Космос
ИзвестияВ NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде
Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA. По данным ученых, астероид с номером 163373 приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, которое в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны, пишет 25 января «Газета.ру».
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с чего всё началось
Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.РИА Новостивчера в 19:56
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