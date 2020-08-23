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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

К Земле накануне выборов президента США приблизится астероид 2018 VP1, сообщает 22 августа Space Reference со ссылкой на данные NASA. Отмечается, что астероид пройдет на расстоянии примерно в 419 тыс. км от нашей планеты 2 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
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Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ruвчера в 13:14
РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

РБК17:24
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ruвчера в 13:50
Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правдавчера в 13:15
ТАСС

К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США

ТАСС20:07
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новостивчера в 12:50
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
РБК18:28
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября.
Газета.Ruвчера в 16:59

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Гончаренко назвал причины поражения «ЦСКА» в матче с «Рубином»

Виктор Гончаренко, являющийся наставником профессионального футбольного клуба "ЦСКА", подвёл итоги встречи с казанским "Рубином" Поединок прошёл на стадионе "Вэб Арена" и окончился поражением "красно-синих".
Честный рейтинг букмекеров17:54

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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