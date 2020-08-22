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РБК
РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

Накануне президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
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РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

РБК17:24
Life.ru

К Земле начал приближаться астероид

Life.ruвчера в 13:51
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ruвчера в 13:50
Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правдавчера в 13:15
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ruвчера в 13:14
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новостивчера в 12:50
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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