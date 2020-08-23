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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

К Земле накануне выборов президента США приблизится астероид 2018 VP1, сообщает 22 августа Space Reference со ссылкой на данные NASA. Отмечается, что астероид пройдет на расстоянии примерно в 419 тыс. км от нашей планеты 2 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
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Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правдавчера в 13:15
РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

РБК17:24
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ruвчера в 13:50
ТАСС

К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США

ТАСС20:07
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ruвчера в 13:14
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новостивчера в 12:50
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
0:16
РИА Новости19:28

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс21 августа в 16:57
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Лукашенко потребовал жестких мер по защите целостности Белоруссии

Необходимо предпринять самые жесткие меры по защите территориальной целостности Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко в ходе визита на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
3:36
ПолитРоссиявчера в 04:19
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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