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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

К Земле накануне выборов президента США приблизится астероид 2018 VP1, сообщает 22 августа Space Reference со ссылкой на данные NASA. Отмечается, что астероид пройдет на расстоянии примерно в 419 тыс. км от нашей планеты 2 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
Подробнее о событии
ТАСС

К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США

ТАСС20:07
РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

РБК17:24
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новостивчера в 12:50
Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правдавчера в 13:15
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ruвчера в 13:14
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ruвчера в 13:50
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска
РБКвчера в 15:33
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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