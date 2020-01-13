Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
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В НАТО заявили об ответе на размещение РФ «Искандеров» с новой ракетой

Газета.Ru07:47

НАТО ответит России, «нарушающей ДРСМД», укреплением обороны альянса

Интерфакс05:55

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости04:17

В НАТО пообещали отреагировать на размещение Россией крылатых ракет 9М729

ТАСС05:05

НАТО рассказало об ответе на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

RT на русском04:33

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

РБК05:37

Столтенберг рассказал о мерах по защите от российских ракет

News.ru00:36
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

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Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
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Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО

Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
News.ru 03:54
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В США вручили премии «Выбор критиков»

Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
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Экономика

Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Известия 06:01
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
РБК вчера в 16:00
Кино

«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Реальное время 08:46
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
РБК 08:25
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
РИА Новости 04:21
Авто

Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире

Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
Газета.Ru 07:44
Политика

Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
RT на русском 08:14
Общество

Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Faktom 08:38
Футбол

Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Sport24.ru вчера в 02:25
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com 11 января в 10:47
Общество

«Шаман» Габышев сообщил о дате нового похода в Москву

Якутский «шаман» Александр Габышев, подозреваемый в публичных призывах к экстремизму, снова собирается в Москву.
SakhaPress.ru 03:15
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Авто

Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня вчера в 07:41
Политика

Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране

Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
РИА Новости 07:50
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Иран признал Пентагон террористической организацией

Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Российская газета 08:45
Здоровье

Пожилым водителям предлагают проходить медосмотр чаще остальных

По мнению Дмитрия Ларионова, руководителя отделения Комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области, водители, возраст которых превышает 55 лет, должны проходить медосмотр раз в пять лет.
Юга.ру 08:17
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Клуб АПЛ интересуется хавбеком «Спартака»

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал интересен клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Вести.Ru 08:13
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru 07:33
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Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
РИА Новости 07:59
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Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

РЕН ТВ 06:47
Армия и оружие

Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
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Политика

МИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту

Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток.
МонаВиста 08:43
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
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