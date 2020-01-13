Армия и оружие
РИА НовостиВ НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Армия и оружие
Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО
Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Авто
Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире
Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Общество
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Общество
«Шаман» Габышев сообщил о дате нового похода в Москву
Якутский «шаман» Александр Габышев, подозреваемый в публичных призывах к экстремизму, снова собирается в Москву.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране
Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Здоровье
Пожилым водителям предлагают проходить медосмотр чаще остальных
По мнению Дмитрия Ларионова, руководителя отделения Комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области, водители, возраст которых превышает 55 лет, должны проходить медосмотр раз в пять лет.
Футбол
Клуб АПЛ интересуется хавбеком «Спартака»
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал интересен клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Athletic.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Политика
МИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту
Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.