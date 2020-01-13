Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Экономика Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Общество Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.

Авто Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.

Футбол Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед» По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.

Политика Иран признал Пентагон террористической организацией Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.

Здоровье Пожилым водителям предлагают проходить медосмотр чаще остальных По мнению Дмитрия Ларионова, руководителя отделения Комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области, водители, возраст которых превышает 55 лет, должны проходить медосмотр раз в пять лет.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Экономика Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.