с чего всё началось

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Общество В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Политика Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

Общество Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Гаджеты Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Футбол Орлов раскрыл позицию, на которую «Зенит» активно ищет футболиста Команда имеет двух выдающихся форвардов (это Артем Дзюба и Сердар Азмун — ред.). Нужно, чтобы их кто-то снабжал мячами, подыгрывал им. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку» (условный номер, под которым обычно играет плеймейкер — ред.). Если по такому футболисту получится договориться, то будут покупать.

Происшествия В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

Общество Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением 13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.