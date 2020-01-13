Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Политика Иран внес Пентагон в список террористических организаций Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.

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