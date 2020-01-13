Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
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НАТО рассказало об ответе на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

RT на русском04:33

Столтенберг пообещал «оборонительный и соразмерный» ответ России

Вести.Ru06:36

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

РБК05:37

В НАТО пообещали отреагировать на размещение Россией крылатых ракет 9М729

ТАСС05:05

Столтенберг заявил об ответе на размещение РФ «Искандеров» с новой ракетой

Газета.Ru06:43

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости04:17

Столтенберг рассказал о мерах по защите от российских ракет

News.ru00:36
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Иран внес Пентагон в список террористических организаций

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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
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Стриминговый сервис Netflix заплатил актеру Генри Кавиллу по $400 тыс. за съемку в каждом из эпизодов сериала "Ведьмак", сообщает Variety.
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Только в декабре 2019 года, компания нарастила продажи алмазов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 26,4% по сравнению с ноябрем до 363,8 млн долларов, включая 352,1 млн долларов за алмазное сырье и 11,6 млн долларов за бриллианты.
Вестник золотопромышленника 07:23
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Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
Армия и оружие

Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
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Армия и оружие

Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

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В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
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Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 06:52
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Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
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В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

РИА Новости 01:18
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
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Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
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Самбурская объявила о свадьбе с бывшим возлюбленным Бузовой

Российская актриса Настасья Самбурская удивила подписчиков неожиданной новостью о свадьбе.
Gazeta.SPb 11 января в 23:33
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Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
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Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода

Правда, пришел в некоторое замешательство, когда узнал, сколько стоит прототип малыша Йоды.
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Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Происшествия

Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за технических проблем

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт вылета из-за возможных проблем с двигателем, сообщает ТАСС в понедельник, 13 января, со ссылкой на источник в экстренных службах.
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«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»

«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
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Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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Sony PlayStation 5 получит эксклюзив на старте, а Xbox Series X — нет

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Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
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Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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