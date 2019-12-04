В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.

Происшествия В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.

Авто Volkswagen запускает серийное производство T-Roc Cabriolet Volkswagen построит T-Roc Cabriolet на своем мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где VW Group также выпускает Porsche Cayman.

Происшествия Резервуар на нефтеперекачивающей станции загорелся в Татарстане «На территории нефтеперекачивающей станции „Калейкино“ АО „Транснефть — Прикамье“ горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров», — заявили в главном управлении МЧС по региону.

Общество В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».

Здоровье На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.

Футбол Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Общество Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.

Гаджеты Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Экономика В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».