Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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ПодНАТОрели: альянс вновь поставил «российскую угрозу» в один ряд с терроризмом

Известия16:01

НАТО поставило в один ряд Россию и международный терроризм

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Лидеры НАТО назвали «российскую угрозу» и терроризм главными вызовами

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НАТО назвало «агрессивные действия» России одной из угроз

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Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

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В НАТО назвали «агрессивные действия» России угрозой альянсу

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НАТО 70 лет. Альянс начинает перестройку, тянется в космос и к Китаю

ТАСС16:26
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
РИА Новости 20:40
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
РИА Новости 20:15
Политика

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
RT на русском 19:56
Происшествия

В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей

В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
РБК 21:18
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Армия и оружие

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Интерфакс 04:31
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 12:09
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
Авто

Volkswagen запускает серийное производство T-Roc Cabriolet

Volkswagen построит T-Roc Cabriolet на своем мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где VW Group также выпускает Porsche Cayman.
32CARS.ru 10:34
Происшествия

Резервуар на нефтеперекачивающей станции загорелся в Татарстане

«На территории нефтеперекачивающей станции „Калейкино“ АО „Транснефть — Прикамье“ горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров», — заявили в главном управлении МЧС по региону.
Телеканал 360° 04:19
Наука

Российские и индийские ученые получили грант на раскрытие тайн Солнца

Совместная кооперация российских и индийских специалистов позволила заполучить грант на исследование жизненно важного небесного светила – Солнца.
Anonsens 02 декабря в 01:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов

По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».
ФАН 00:08
Политика

Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
Росбалт 13:35
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Здоровье

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер 10:54
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Футбол

Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической

Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.
Инфо24 10:40
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru 17:27
Общество

Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах

Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 11:32
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Политика

В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 15:42
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер 08:29
Экономика

В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 декабря в 09:01
Происшествия

Около 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net».
iReactor 05:02
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Единоборства

Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге

Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.
РБК 03:47
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
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