Политика
Lenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
Политика
Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР
Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
Происшествия
В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей
В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Армия и оружие
ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок
Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Авто
Volkswagen запускает серийное производство T-Roc Cabriolet
Volkswagen построит T-Roc Cabriolet на своем мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где VW Group также выпускает Porsche Cayman.
Происшествия
Резервуар на нефтеперекачивающей станции загорелся в Татарстане
«На территории нефтеперекачивающей станции „Калейкино“ АО „Транснефть — Прикамье“ горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров», — заявили в главном управлении МЧС по региону.
Наука
Российские и индийские ученые получили грант на раскрытие тайн Солнца
Совместная кооперация российских и индийских специалистов позволила заполучить грант на исследование жизненно важного небесного светила – Солнца.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов
По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».
Политика
Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки
Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
Здоровье
На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Футбол
Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической
Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Общество
Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах
Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Политика
В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Экономика
В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
Около 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net».
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Единоборства
Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге
Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.