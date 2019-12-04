Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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