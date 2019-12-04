Политика
Lenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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Единоборства
Головкин встретился с Роналду и получил в подарок футболку
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Наука
У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца
Американские палеонтологи пришли к выводу, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Наука
В России создали новую ловушку частиц для Большого адронного коллайдера
Исследователи из НИТУ "МИСиС" создали прототип новой ловушки для элементарных частиц, которые возникают внутри одного из детекторов Большого адронного коллайдера — LHCb.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Общество
В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019
У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Общество
Егор Жуков выступил с последним словом в суде
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Семь зданий Казани попали в рейтинг самых уродливых в России
На третьем месте рейтинга оказался ТЦ «Наутилус» в Москве, второе место досталось зданию железнодорожного вокзала в Самаре, а лидером оказался универсальный зал «Саранск-Арена».
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане
В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Экономика
400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»
Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Космос