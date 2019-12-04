Политика
Lenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Армия и оружие
Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Футбол
Ибрагимович подтвердил, что продолжит карьеру в Италии
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Шоу-бизнес
Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске
Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти.
Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Кирилл отметил, что никакого насилия в семье допускать нельзя, однако под видом борьбы с семейным неблагополучием хотят узаконить вторжение в семейную жизнь.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Наука
Перец чили замедляет активность, продлевая жизнь
Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах
В ГИБДД России прогнозируют рост уровня смертности на российских дорогах.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил над фото Надежды Бабкиной с кузбассовцем
Ведущий программы «Вечерний Ургант» предложил телезрителям обсудить фотографию, которую ему прислала Надежда Бабкина.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.