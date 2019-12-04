Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

ПодНАТОрели: альянс вновь поставил «российскую угрозу» в один ряд с терроризмом

Известия16:01

НАТО 70 лет. Альянс начинает перестройку, тянется в космос и к Китаю

ТАСС16:26

В НАТО назвали «агрессивные действия» России угрозой альянсу

RT на русском08:36

НАТО назвало «агрессивные действия» России одной из угроз

Коммерсантъ09:25

Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

РИА Новости08:41

Лидеры НАТО назвали «российскую угрозу» и терроризм главными вызовами

РБК10:22

НАТО поставило в один ряд Россию и международный терроризм

Взгляд.ру08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Здоровье

Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Absolut TV 11:42
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Экономика

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Известия 14:00
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Народные новости 14:37
Авто

С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России

Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
SpeedMe вчера в 03:14
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM 13:58
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
РИА Новости вчера в 01:34
Здоровье

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
РБК 20:00
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Кино

Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
РИА Новости 10:46
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Авто

Для российских водителей с 1 декабря вступили в силу новые правила

1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых правил и законов.
Автоновости дня вчера в 06:06
Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Discover24 03:57
Происшествия

Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
ТАСС 07:54
Гаджеты

Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

Народные новости 17:45
Футбол

СПАЛ разгромил «Лечче» в Кубке Италии

Спорт-Экспресс 13:52
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Культура

Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
Похвистнево-Информ 07:03
Культура

Жители Хакасии поделились впечатлениями от выпуска «Орла и Решки»

Девушки спрятали в разных районах республики 5 бутылок со 100 долларами в каждой. Накануне жители Хакасии активно искали эти тайники.
Хакасия 03:13
Фигурное катание

Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней

В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная.
Pravda.Ru 07:59
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:26
Армия и оружие

В Ираке задержали заместителя лидера ИГ аль-Багдади

В Ираке силовики задержали заместителя ликвидированного лидера террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА Новости.
Sputnik Таджикистан 04:23
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
ИнфоСМИ вчера в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное