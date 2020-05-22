Политика

Газета.RuГазета.RuВ НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН

В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление альянса. Так, условием стала отмена Россией ограничений на осуществление полетов в районе Калининграда и близ границы с Грузией.
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НАТО призывает Россию вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу

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НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе

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США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу

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Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

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В Пакистане разбился пассажирский лайнер

Коммерсантъ 10:19
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Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
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Общество

В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
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Политика

Порошенко вызвали на допрос по делу о сокрытии на таможне 43 картин

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего украинского президента Петра Порошенко по делу о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин, об этом говорится в сообщении ГБР.
РБК 05:30
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

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Вести.Ru вчера в 08:54
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Политика

ЕС призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ - вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Общество

Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru вчера в 07:50
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь

Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Футбол

В «Локомотиве» озвучили позицию относительно возобновления РПЛ

Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо прокомментировал громкие слова генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
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Происшествия

По подозрению в мошенничестве в Казани задержан проректор КФУ

По версии следствия, проректор КФУ Дмитрий Пашин участвовал в хищении денежных средств в Казанском национальном исследовательском технологическом университете совместно с ректором КНИТУ-КХТИ Сергеем Юшко, задержанным ранее.
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В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
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Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

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Происшествия

Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой

В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
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Общество

Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса

Депутат Госдумы Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса нового типа и выписалась из больницы.
Rambler News Service 11:03
Политика

Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга

МИД Британии, Канады и Австралии призвали к сохранению высокой степени автономии Гонконга.
РИА Новости 12:04
Общество

Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
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Xiaomi представила 43-дюймовый умный телевизор

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Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Здоровье

Бывший кожвендиспансер перепрофилировали под лечение COVID-19

Новый Калининград Бывший кожвендиспансер и нынешний Центр специализированных видов медпомощи в Калининграде на ул. Барнаульской перепрофилировали под размещение заражённых коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 14:45
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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