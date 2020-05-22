Политика

РБКРБКВ НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу

США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его заявление опубликовано на сайте Североатлантического альянса.
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Йенс Столтенберг
Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРИА Новости 13:00

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