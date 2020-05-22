Политика
Газета.RuВ НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
В МИД России от США уже поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из ДОН. США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
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Поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации.
— Константин Косачев, российский дипломатГазета.Ru вчера в 15:51
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Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
Вести.Ru вчера в 01:29
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Здоровье
Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: ослаблять ограничения пока рано
Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 мая 2020 года - накануне, 22 мая, в Липецке состоялось заседание городского оперативного штаба в формате онлайн.
КП - Липецк вчера в 18:00
Общество
В Подмосковье отменен пропускной режим
С 23 мая в Подмосковье отменяется пропускной режим. Об этом в своем Instagram заявил глава региона Андрей Воробьев.
Российская газета вчера в 11:26
Политика
Британский премьер намерен сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
Председатель британского правительства Борис Джонсон хочет уменьшить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре сети 5G до нуля к 2023 году.
Московский Комсомолец вчера в 22:46
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Политика
Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru вчера в 15:40
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Шоу-бизнес
Светличная резко отреагировала на слухи о романе с Прохором Шаляпиным
Напомним, что ранее фотограф и друг детства Шаляпина Виктор Панкратьев заявил, что около 10 лет назад у певца был роман со Светланой Светличной.
ФАН вчера в 15:47
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Экономика
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ
Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета 21 мая в 13:39
Авто
BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью
Разработку «заряженного» гибрида BMW X8 M всецело возьмёт на себя подразделение M. Судя по новой утечке, кроссовер окажется самостоятельной моделью: её построят с нуля на платформе, отличной от нынешнего флагмана X7.
Motor вчера в 04:42
Происшествия
В Новосибирской области выздоровели 730 пациентов с коронавирусом
На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 1805 пациентов с коронавирусом (117 детей), 730 человек выздоровели, 23 пациента скончались.
REGNUM 20 мая в 00:59
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Культура
Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»
Официально местом «рождения» Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 21 мая в 08:55
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Общество
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru вчера в 01:45
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки.
Комсомольская правда вчера в 04:16
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Общество
В Нью-Йорке разрешили собираться группами по 10 человек
Ранее власти штаты разрешили гражданам собираться группами до 10 человек только для проведения религиозных мероприятий.
Московский Комсомолец вчера в 23:43
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
Политика
Украинский министр пригрозил жителям Донбасса с российскими паспортами «утилизацией»
Часть жителей Донбасса с российскими паспортами уедут в Россию, часть — отправится на войну в Сирию, такой прогноз на случай проведения местных выборов в регионе сделал министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников.
ФАН вчера в 20:47
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM вчера в 22:29
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru 21 мая в 17:15