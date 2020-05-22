Политика

Газета.RuГазета.RuВ НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

В МИД России от США уже поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из ДОН. США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
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Йенс Столтенберг
Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРИА Новости 13:00

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