Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению.

В МИД России от США уже поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из ДОН. США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

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