Армия и оружие
BFM.ruВ НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников. Об этом он заявил в интервью Washington Examiner.
Читать в источнике
Оценить594
с чего всё началось
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.Известиявчера в 20:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество
Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Происшествия
Суд арестовал на два месяца экс-министра транспорта Карелии за взятку
Судья Роман Парамонов огласил решение на заседании в субботу, 8 февраля: "Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года".
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь
Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл тайно выступили на бизнес-форуме в Майами
Меган и Гарри стали гостями закрытой вечеринки компании JPMorgan, которая была частью инвестиционного саммита в Майами.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Футбол
«Краснодар» проиграл свой первый матч на сборах
Гаджеты
Ноутбуки VAIO SX12 и SX14 с процессорами Intel 10 поколения появились в продаже
Обновленные бизнес-ноутбуки VAIO SX12 и SX14 с процессорами Intel 10-го поколения появились в продаже.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
США ввели санкции против болгарского судьи и членов его семьи
Соединенные Штаты ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции.
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Севильей»
Нападающий Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура испанской Примеры с «Севильей».
Политика
Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил главу российского МИД Сергея Лаврова за его визит.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.