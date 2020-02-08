с чего всё началось

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников. Об этом он заявил в интервью Washington Examiner.

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

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