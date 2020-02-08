Армия и оружие
BFM.ruВ НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников. Об этом он заявил в интервью Washington Examiner.
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с чего всё началось
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.Известиявчера в 20:47
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