с чего всё началось

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников. Об этом он заявил в интервью Washington Examiner.

Политика Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.

Политика Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.

Футбол Как «Спартак» выиграл турнир в Катаре «Спартак» одержал победу над сербским «Партизаном» в Катаре и во второй раз завоевал Кубок Париматч Премьер.

Политика Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией «Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.

Политика Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Теннис Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации В квалификационном матче Кубка федерации сборная России на выезде в Клуж-Напоке одолела команду Румынии — 3:2. Два очка из трех россиянкам принесла Екатерина Александрова, а третье, победное, завоевали в парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская.

Общество Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.

Происшествия Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.

Общество На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.