Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruВ НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников. Об этом он заявил в интервью Washington Examiner.
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с чего всё началось
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner
 командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
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