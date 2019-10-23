Армия и оружие
Военное делоВ НАТО оценили соглашение Турции и США по Сирии
Что касается российско-турецкого меморандума принятого накануне в Сочи, то Столтенберг подчеркнул, что говорить о какой-либо оценке этого соглашения пока рано. Напомним, после шестичасовых переговоров в Сочи президенты Турции и России подписали меморандум из 10 пунктов.
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Бывшие акционеры "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов ($14 млн) до 12 ноября 2019 года.
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Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
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По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
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Вечерняя Москва 08:48
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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
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Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
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Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
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Общество
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
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