Что касается российско-турецкого меморандума принятого накануне в Сочи, то Столтенберг подчеркнул, что говорить о какой-либо оценке этого соглашения пока рано. Напомним, после шестичасовых переговоров в Сочи президенты Турции и России подписали меморандум из 10 пунктов.

В НАТО оценили соглашение Турции и США по Сирии

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