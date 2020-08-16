В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
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Ранее, 16 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе страны идет наращивание военной силы НАТО.В источнике
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