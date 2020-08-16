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РБК
РБК

В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Ранее, 16 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе страны идет наращивание военной силы НАТО.В источнике
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Известия

НАТО призвал Минск соблюдать право людей на мирные протесты

Известия09:55
REGNUM

Военный блок НАТО внимательно следит за событиями в Белоруссии

REGNUM09:53
РБК

В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РБК09:17
Фонтанка.Ру

НАТО опровергло слова Лукашенко о наращивании мощностей в Восточной Европе

Фонтанка.Ру09:42
BFM.ru

НАТО опровергает стягивание сил к границам Белоруссии

BFM.ru09:39
RT на русском

В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко

RT на русском09:52
News.ru

НАТО отвергает увеличение группировки альянса в Восточной Европе

News.ru09:48

Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня06:38
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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