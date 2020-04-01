Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

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