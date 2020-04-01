Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
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Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

Газета.Ru09:15

Генсек НАТО оценил помощь России другим странам в борьбе с коронавирусом

Известия07:15

Захарова поспорила с генсеком НАТО о взаимопомощи стран

Взгляд.ру07:41

«Конечно же, нет»: Захарова поспорила с генсеком НАТО о помощи странам

Царьград05:59

Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

REGNUM05:50

Генсек НАТО оценил помощь России другим странам по коронавирусу

РИА Новости05:49

Захарова: страны должны делать все возможное во избежание международных кризисов

ТАСС06:05
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Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

Россия окажет гуманитарную помощь США

Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Радио Маяк вчера в 15:42
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
Наука

Назван самый явный признак заражения коронавирусом

Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 07:10
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Футбол

Жиру ответил Бензема на сравнение с картом

Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.
ProstoProSport 04:49
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Общество

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг».
Агентство Москва 09:23
Экономика

Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

Дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Al Araby.
Телеканал 360° 07:50
Шоу-бизнес

Оксана Федорова порадовала поклонников редким снимком с дочерью

Знаменитость редко делится снимками с малышами, предпочитая не показывать их лица. Однако иногда все же делает исключения.
Летидор вчера в 08:47
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Российская газета 04:41
Экономика

В России на 16% снизились объемы инвестиций в недвижимость

«Рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 млрд руб», — говорится в информации.
REGNUM 06:19
Общество

В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции

Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Inkazan 05:01
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Кино

Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет

Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Коммерсантъ 09:51
Экономика

Путин подписал закон о защите инвестиций

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений.
Коммерсантъ 09:57
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Здоровье

Описан коллапс медицины США во время пандемии коронавируса

Американские больницы работают на пределе во время пандемии коронавируса, а медицинская система страны в целом испытывает, по сути, коллапс.
Lenta.ru 10:01
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Ведомости 07:31
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Политика

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Здоровье

Названы опасные проявления коронавируса у детей

Врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер перечислила The Irish Times опасные проявления коронавируса у детей.
Московский Комсомолец 08:48
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