Коронавирус
Lenta.ruВ НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
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Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Россия окажет гуманитарную помощь США
Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
В Волгоградской области введены правила передвижения
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Наука
Назван самый явный признак заражения коронавирусом
Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Футбол
Жиру ответил Бензема на сравнение с картом
Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг».
Экономика
Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству
Дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Al Araby.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова порадовала поклонников редким снимком с дочерью
Знаменитость редко делится снимками с малышами, предпочитая не показывать их лица. Однако иногда все же делает исключения.
Происшествия
Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Экономика
В России на 16% снизились объемы инвестиций в недвижимость
«Рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 млрд руб», — говорится в информации.
Общество
В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции
Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Кино
Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет
Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Экономика
Путин подписал закон о защите инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Здоровье
Описан коллапс медицины США во время пандемии коронавируса
Американские больницы работают на пределе во время пандемии коронавируса, а медицинская система страны в целом испытывает, по сути, коллапс.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Здоровье
Названы опасные проявления коронавируса у детей
Врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер перечислила The Irish Times опасные проявления коронавируса у детей.