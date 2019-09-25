Политика
РИА НовостиВ НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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с чего всё началось
Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.Коммерсантъ24 сентября в 17:01
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
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Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры Украины и США понравились друг другу.
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«В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником», — цитируют «Известия» «Концепцию оборота децентрализованных криптовалют», подготовленную Ассоциацией банков России.
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