Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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с чего всё началось

«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
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