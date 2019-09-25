Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

с чего всё началось

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Политика Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Происшествия Умер защищавший Кокорина адвокат Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

Общество Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Происшествия Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Политика Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.

Шоу-бизнес В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.

Политика Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Авто Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Общество Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

Политика Лукашенко заявил, что Зеленский и Трамп понравились друг другу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры Украины и США понравились друг другу.