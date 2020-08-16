В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идет наращивание военной мощи у западных границ страны.В источнике
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НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе
Комсомольская правда10:07