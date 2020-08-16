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РИА Новости
РИА Новости

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идет наращивание военной мощи у западных границ страны.В источнике
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РИА Новости

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РИА Новости10:16
ТАСС

НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе

ТАСС10:07
РБК

В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РБК09:17
Коммерсантъ

НАТО отрицает скопление войск у границы Белоруссии

Коммерсантъ10:01
Известия

НАТО призвал Минск соблюдать право людей на мирные протесты

Известия09:55
RT на русском

В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко

RT на русском09:52
Комсомольская правда

НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе

Комсомольская правда10:07

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении российсмкой вакцины от коронавирусной инфекции в перечень лекарств, распределением которых будет заниматься государство, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн04:12
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новости04:21
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