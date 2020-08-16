Армия и оружие

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Сделано это в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о нахождении войск альянса возле границ республики. Напомним, белорусский лидер выступил в Минске на митинге в свою поддержку.
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НАТО отрицает скопление войск у границы Белоруссии

Коммерсантъ10:01

НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе

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НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе

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В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

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НАТО призвал Минск соблюдать право людей на мирные протесты

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В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко

RT на русском09:52

В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РБК09:17
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Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
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Мужчина живет в Америке, там же родилась его и Седоковой дочь.
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В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске

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Ученые США составили список смертельно опасных продуктов питания

Вашингтон, 16 августа 2020, 20:29 — REGNUM Ученые из управления по санитарному надзору в США опубликовали перечень опасных для жизни продуктов.
REGNUM 13:29
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Акции протеста в Минске показали в эфире двух белорусских телеканалов

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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в третий раз подряд

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 15:05
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Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук

Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
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Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

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ТАСС 08:08
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Культура

Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко

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Политика

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев решил подать жалобу в Верховный суд страны из-за решения Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.
Московский Комсомолец 15:17
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Политика

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
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Шоу-бизнес

Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая отмечает 47-летие

Актриса Юлия Высоцкая 16 августа отмечает 47-летие.
Актуальные Новости 12:36
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Политика

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко.
RT на русском 11:47
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом.
РБК 14:17
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Общество

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

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РИА Новости 14:09
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Общество

Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

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Общество

Дочь экс-главы Казахстана подтвердила смерть Айсултана Назарбаева

Точную причину смерти пока не разглашают. Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер в возрасте 29 лет.
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Происшествия

Жертвами ДТП в Орловской области стали пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП в Орловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Портал Associated Press показал отдельный кадр из видео, на котором виден момент гибели Александра Тарайковского.
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Происшествия

Стало известно об избиении задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК

Как минимум у четверых из 32 освобожденных в Белоруссии россиян, которых объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, нашли следы от жестокого применения силы.
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Вторая волна коронавируса в Ростове может начаться в сентябре

По мнению специалиста, толчком для второй волны коронавируса станет то, что вернувшиеся после отпуска ростовчане начнут активно общаться с близкими и знакомыми, плюс начнется учебный год — дети пойдут в школу и могут принести заражение ковидом в семью из образовательного учреждения или наоборот.
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

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Тарасова рассказала, что чувствовала бы на месте Тутберидзе

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Intel выпустила специальную версию собственных процессоров совместно с Marvel

Американская корпорация Intel выпустила специальную модификацию собственных процессоров совместно с Marvel.
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Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
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Полузащитник «Ман Сити» пожаловался на болельщиков «Ливерпуля»

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.
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Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали

Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали. Инцидент произошел в столице страны - Могадишо.
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