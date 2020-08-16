Сделано это в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о нахождении войск альянса возле границ республики. Напомним, белорусский лидер выступил в Минске на митинге в свою поддержку.

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

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