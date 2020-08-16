Армия и оружие
Общественная служба новостейВ НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
Сделано это в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о нахождении войск альянса возле границ республики. Напомним, белорусский лидер выступил в Минске на митинге в свою поддержку.
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НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе
Комсомольская правда10:07
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Политика
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
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Дни24 05:21
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Ученые США составили список смертельно опасных продуктов питания
Вашингтон, 16 августа 2020, 20:29 — REGNUM Ученые из управления по санитарному надзору в США опубликовали перечень опасных для жизни продуктов.
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Акции протеста в Минске показали в эфире двух белорусских телеканалов
В эфире двух центральных белорусских телеканала в воскресных выпусках новостей показали репортажи с акций протеста в Минске.
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"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой
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Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
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Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая отмечает 47-летие
Актриса Юлия Высоцкая 16 августа отмечает 47-летие.
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Политика
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом.
РБК 14:17
Общество
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новости 14:09
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Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
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Дочь экс-главы Казахстана подтвердила смерть Айсултана Назарбаева
Точную причину смерти пока не разглашают. Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер в возрасте 29 лет.
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Жертвами ДТП в Орловской области стали пять человек
Пять человек погибли в результате ДТП в Орловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК 15:09
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AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Портал Associated Press показал отдельный кадр из видео, на котором виден момент гибели Александра Тарайковского.
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Стало известно об избиении задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК
Как минимум у четверых из 32 освобожденных в Белоруссии россиян, которых объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, нашли следы от жестокого применения силы.
Lenta.ru 15:28
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Вторая волна коронавируса в Ростове может начаться в сентябре
По мнению специалиста, толчком для второй волны коронавируса станет то, что вернувшиеся после отпуска ростовчане начнут активно общаться с близкими и знакомыми, плюс начнется учебный год — дети пойдут в школу и могут принести заражение ковидом в семью из образовательного учреждения или наоборот.
Kursk.com 13:07
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Накануне опубликовала «Российская газета» опубликовала первые рендерные изображения LADA Vesta Facelift, разработанные дизайнерами Никитой Орловым и Иваном Десятниченко.
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Intel выпустила специальную версию собственных процессоров совместно с Marvel
Американская корпорация Intel выпустила специальную модификацию собственных процессоров совместно с Marvel.
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Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
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Футбол
Полузащитник «Ман Сити» пожаловался на болельщиков «Ливерпуля»
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.
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Происшествия
Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали
Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали. Инцидент произошел в столице страны - Могадишо.
Российская газета 14:13
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Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе
РБК вчера в 16:12