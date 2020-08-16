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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Сделано это в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о нахождении войск альянса возле границ республики. Напомним, белорусский лидер выступил в Минске на митинге в свою поддержку.В источнике
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РИА Новости

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РИА Новости10:16
РБК

В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РБК09:17
Комсомольская правда

НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе

Комсомольская правда10:07
Коммерсантъ

НАТО отрицает скопление войск у границы Белоруссии

Коммерсантъ10:01
Известия

НАТО призвал Минск соблюдать право людей на мирные протесты

Известия09:55
RT на русском

В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко

RT на русском09:52
ТАСС

НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе

ТАСС10:07

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
15

Ученые из США сравнили средства гигиены, которые вызывают рак

Международная команда ученых проанализировала более 1,3 тысячи исследований своих коллег и пришла к выводу, что некоторые вещества, входящие в состав бытовой химии и средств личной гигиены, могут быть причиной рака щитовидной железы, бесплодия, диабета, болезни сердца и нескольких других онкологических заболеваний.
Live24вчера в 05:43
20

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
13

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Игонин объяснил, почему «Зенит» не должен оспаривать желтую карточку Ракицкого

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что питерский клуб не должен оспаривать вторую желтую карточку Ярослава Ракицкого в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Украинский защитник был удален с поля и теперь пропустит игру с ЦСКА.
Спорт день за днем12:02