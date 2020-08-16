Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.