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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Сделано это в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о нахождении войск альянса возле границ республики. Напомним, белорусский лидер выступил в Минске на митинге в свою поддержку.В источнике
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РИА Новости

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РИА Новости10:16
Коммерсантъ

НАТО отрицает скопление войск у границы Белоруссии

Коммерсантъ10:01
Комсомольская правда

НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе

Комсомольская правда10:07
ТАСС

НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе

ТАСС10:07
Известия

НАТО призвал Минск соблюдать право людей на мирные протесты

Известия09:55
RT на русском

В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко

RT на русском09:52
РБК

В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

РБК09:17