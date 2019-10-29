Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве. Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
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