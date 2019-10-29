Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты. Об этом сообщают ВВС Бельгии в Twitter.
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