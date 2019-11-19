Политика
РБКВ НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Видео его выступления опубликовано в Twitter.
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Политика
Итоговый документ саммита «нормандской четверки» готовится – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".
Москва 24 07:14
Политика
Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Известия 06:52
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Фигурное катание
Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе
Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
Нева Спорт 10:09
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Гаджеты
Samsung снизит стоимость смартфонов
Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
Piter.tv 03:44
Политика
Украинцам могут разрешить менять отчество
В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому украинцы от 16 лет и старше смогут менять свое отчество, передает УНИАН.
Rambler News Service 09:15
Наука
Кетогенная диета поможет защитить организм от гриппа
Особая кетогенная диета помогает людям избавиться от лишних килограммов. Теперь выяснили, что она улучшает сопротивляемость гриппу.
Волга-Медиа вчера в 12:11
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Экономика
Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Коммерсантъ 10:11
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Армия и оружие
Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году
Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Взгляд.ру 08:31
Гаджеты
Третья волна MIUI 11 выйдет для более старых моделей Xiaomi и Redmi
В третью волну распространения MIUI 11 будут запущены совсем не новые смартфоны, а модели, которые были выпущены еще между 2016 и 2018 годами.
UfaTime.ru вчера в 12:46
Общество
«Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.
RT на русском 09:04
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Известия 08:45
Космос
США заплатили России почти 4 млрд долларов за полёты в космос
"На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнёрских астронавтов на станцию и обратно на Землю", - гласит сообщение.
КузПресс 15 ноября в 21:20
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
StarHit.ru 10:00
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Армия и оружие
Турция может возобновить операцию против курдов в Сирии
Министр напомнил, что Анкара приостановила операцию «Источник мира» в приграничных районах на севере Сирии при условии вывода оттуда курдских формирований.
Росбалт вчера в 13:59
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
News-24.ru 03:35
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Общество
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет зима
Синоптики рассказали, что в ближайшие дни на смену теплой погоде в столице придут заморозки, а 21 ноября начнется метеорологическая зима.
РИА Новости 09:10
Киберспорт
Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
CyberSport.ru 03:54