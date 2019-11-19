Политика
РБКВ НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Видео его выступления опубликовано в Twitter.
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Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена
Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноделии в России
В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Футбол
Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
Минсельхоз сможет регулировать рынок грибов и ягод
У Министерства сельского хозяйства России появятся полномочия по регулированию рынка дикоросов.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Здоровье
Сыпь на руках бразильянки оказалась симптомом рака легких
Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.
Армия и оружие
«Ночные охотники» и «Терминатор» получила авиация Ростовской области и Кубани
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Экономика
Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США
Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
Фигурное катание
Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Общество
Обновлен перечень стран, которые не делятся
ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры
Актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес просили скрывать ее возраст ради сохранения карьеры. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Спорт
Подчуфарова сравнила себя с Малкиным
Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.