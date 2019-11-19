Политика

РБКРБКВ НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Видео его выступления опубликовано в Twitter.
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В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

РБК07:37

НАТО: передача кораблей Украине будет способствовать нормандским переговорам

Вести.Ru06:42

НАТО: передача РФ кораблей Киеву будет способствовать переговорам в «нормандском формате»

ТАСС05:51

Генсек НАТО поприветствовал передачу Россией кораблей Украине

РИА Новости06:01

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

REGNUM06:01

Столтенберг приветствовал передачу Россией украинских кораблей

Московский Комсомолец06:19

НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей

RT на русском05:35
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Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Газета.Ru 11:13
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Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 06:34
Общество

Госдума приняла законопроект о виноделии в России

В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Деловое.ТВ 11:17
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
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Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
МР7.ру вчера в 08:42
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
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«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

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Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

Минсельхоз сможет регулировать рынок грибов и ягод

У Министерства сельского хозяйства России появятся полномочия по регулированию рынка дикоросов.
Газета.Ru 05:34
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости 09:12
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Известия 09:24
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Здоровье

Сыпь на руках бразильянки оказалась симптомом рака легких

Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.
Pravda.Ru 11:56
Армия и оружие

«Ночные охотники» и «Терминатор» получила авиация Ростовской области и Кубани

Rostov gazeta 03:39
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Общество

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Интерфакс 11:40
Авто

Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу

Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Wroom.ru 03:44
Экономика

Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США

Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
REGNUM 11:50
Фигурное катание

Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Общество

Обновлен перечень стран, которые не делятся

ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
ИА Клерк.Ру 08:21
Футбол

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры

Актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес просили скрывать ее возраст ради сохранения карьеры. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
Lenta.ru 12:01
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Экономика

Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
Спорт

Подчуфарова сравнила себя с Малкиным

Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.
Prognozist 11:57
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