Политика
Вести.RuВ НАТО потребовали от России «изменить поведение»
В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.
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Авто
Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Последнее место в пятерке занял Porsche 911, результат - 62,8%. Следом снова расположились представители японских брендов: Nissan GT-R, сохранивший 60,6% и Subaru Impreza WRX, которая за 5 лет подешевела до 60% от первоначальной стоимости.
Car.ru 05:37
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Газета.Ru 06:46
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Политика
Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право выбирать военные блоки, в какие он готов вступать, двери в НАТО остаются открытыми.
РИА Новости 06:33
Баскетбол
«Финикс» победил «Голден Стэйт», Карри сломал руку
«Финикс» в регулярном матче чемпионата НБА на выезде победил «Голден Стэйт» — 121:110.
Спорт-Экспресс 01:11
Политика
Путин рассказал о проблеме разрыва между муниципалитетами и госвластью
Президент России Владимир Путин считает существующий сейчас в стране разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной ряда системных проблем, в том числе, в первичном звене здравоохранения, он заявил о необходимости принятия системных решений для изменения ситуации, не ущемляющих при этом самостоятельность муниципалитетов.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие
В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР
Парламентская газета 04:29
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ уже 669 шайб
Все про Спорт ру вчера в 00:21
Политика
Лавров оценил решение Дании по газопроводу
Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил решение Датского энергетического агентства выдать разрешение на прокладку участка газопровода "Северный поток - 2", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 07:28
Общество
Большинство россиян считают важным отмечать День народного единства
Около 70% жителей России считают, что отмечать День народного единства важно.
АБН вчера в 23:41
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Профиль вчера в 16:56
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу
Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать.
Дни.ру 07:49
Политика
Киевские нацисты официально капитулировали под самым жалким предлогом
Тамарин сказал, что он станет «последним блок-постом» — символом того, что радикалы якобы остаются верны изначально заявленной идее.
Новостной фронт 07:34
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Здоровье
В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде
Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Футбол
Игроки «Ростова» при Карпине стали есть по армейским правилам
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ввёл в команде армейское правило, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Чемпионат 07:14
Армия и оружие
В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия
В России обнаружили «бойцовский клуб» для школьников
Московский Комсомолец 05:26
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда
Коммерсантъ 05:20