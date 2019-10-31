В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.

В НАТО потребовали от России «изменить поведение»

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