Политика
РИА НовостиВ НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России.RT на русском00:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество
Шопоголизм в интернете предложили признать психическим расстройством
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Армия и оружие
Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня
Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Общество
Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»
Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Политика
Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.
Общество
У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы
Политика
Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Политика
Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки
Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Общество
В России могут запретить добавлять в водку ароматизаторы
Элементы декора в документе не предусмотрены, однако ГОСТ разрешает производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 граммов, а также колосья и зерна, прошедшие специальную обработку.
Футбол
Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии
Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ
"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Происшествия
На военных складах в Харьковской области произошли взрывы
Футбол
Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду
Руководство «Ювентуса» проведет встречу с нападающим Криштиану Роналду.
Армия и оружие
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования
Как рассказал генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов, российские инженеры уже создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Общество
Число запусков ракет «Союз» планируют нарастить в России
Ради федеральных и коммерческих заказчиков Российская Федерация планирует нарастить количество пусков ракет из семейства «Союза» в 2020 году.
Происшествия
Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье
Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.