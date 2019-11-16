Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России.
RT на русском00:05

Подробнее о событии

В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США

Газета.Ru13:17

В НАТО предложили пересмотреть роль альянса из-за «гибридных угроз»

РБК08:53

Поиск НАТО «новых угроз» может привести к изменению устава альянса

Красная весна02:53

НАТО посоветовали пересмотреть политику из-за России

Взгляд.ру04:34

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

РИА Новости03:03

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Аргументы и Факты05:20

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

RT на русском00:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество

Шопоголизм в интернете предложили признать психическим расстройством

Страна Советов on-line 05:40
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Армия и оружие

Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня

Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 14 ноября в 00:39
Общество

Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»

Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Актуальные Новости вчера в 10:06
Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.
Политика Сегодня вчера в 14:46
Общество

У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы

Avia.pro 14 ноября в 20:16
Политика

Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Известия вчера в 19:15
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета 14 ноября в 15:58
Общество

В России могут запретить добавлять в водку ароматизаторы

Элементы декора в документе не предусмотрены, однако ГОСТ разрешает производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 граммов, а также колосья и зерна, прошедшие специальную обработку.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:54
Футбол

Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
Чемпионат вчера в 17:22
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Киберспорт

Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

3DNews 07:15
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru вчера в 18:05
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс вчера в 02:15
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Авто

Новый пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.
SpeedMe 13 ноября в 22:45
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

"Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия

На военных складах в Харьковской области произошли взрывы

ТАСС вчера в 09:18
Футбол

Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду

Руководство «Ювентуса» проведет встречу с нападающим Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 09:40
Армия и оружие

В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Как рассказал генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов, российские инженеры уже создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Военное дело 14 ноября в 07:25
Общество

Число запусков ракет «Союз» планируют нарастить в России

Ради федеральных и коммерческих заказчиков Российская Федерация планирует нарастить количество пусков ракет из семейства «Союза» в 2020 году.
Политическая Экспертиза вчера в 04:37
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
RT на русском вчера в 21:14
Технологии

Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео

Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Российская газета 14 ноября в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное