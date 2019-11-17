Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
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В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России.
RT на русском00:05

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Поиск НАТО «новых угроз» может привести к изменению устава альянса

Красная весна02:53

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Аргументы и Факты05:20
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Политика

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Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом

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Мединский признал некомпетентность Фонда кино

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

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