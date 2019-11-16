Политика

Газета.RuГазета.RuВ НАТО предложили пересмотреть политику блока из-за России

Оборонный колледж НАТО составил доклад, в котором предлагается изменить политику альянса в связи с изменением природы конфликтов, а также с появлением "гибридных угроз". Такие вызовы могут быть одновременно внутренними и внешними.
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В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России.
RT на русском00:05

Подробнее о событии

В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США

Газета.Ru13:17

В НАТО предложили пересмотреть роль альянса из-за «гибридных угроз»

РБК08:53

Поиск НАТО «новых угроз» может привести к изменению устава альянса

Красная весна02:53

НАТО посоветовали пересмотреть политику из-за России

Взгляд.ру04:34

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

РИА Новости03:03

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Аргументы и Факты05:20

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

RT на русском00:05
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Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК 11:15
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 15:05
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек вчера в 08:33
Происшествия

СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Газета.Ru 14:39
Кино

Названы даты выпуска новых фильмов MCU

Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Игромания.ру 14:18
Авто

Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Японский автопроизводитель представил новое поколение своего бюджетного седана для рынка стран Азии.
32CARS.ru 14 ноября в 23:57
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Здоровье

Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций

Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Газета Кемерова 16:29
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science вчера в 12:14
Политика

Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован минувшим вечером в Военно-медицинскую академию из-за проблем с сердцем.
Вести ФМ 04:41
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Археологи обнаружили теплицы Гитлера в Польше

Археологи обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» в теплице в Польше.
Дни24 11:20
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Экономика

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
РБК 05:01
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Piter.tv 14 ноября в 07:02
Хоккей

Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина

SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.
Спорт-Экспресс 14:49
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Футбол

Германия — Беларусь 4:0

Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Спорт-Экспресс 16:36
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Экономика

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости 14 ноября в 21:56
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
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