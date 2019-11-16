Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России.

с чего всё началось

Оборонный колледж НАТО составил доклад, в котором предлагается изменить политику альянса в связи с изменением природы конфликтов, а также с появлением "гибридных угроз". Такие вызовы могут быть одновременно внутренними и внешними.

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