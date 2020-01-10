Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой. В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.

В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Спорт Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.

Происшествия В Мексике школьник застрелил учительницу и покончил с собой Устроивший стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики ребенок убил учительницу и покончил с собой.

Политика США отказались обсуждать вывод войск с Ираком США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Политика Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.

Энергетика Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.