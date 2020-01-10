Политика

RT на русскомRT на русскомВ НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой. В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
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