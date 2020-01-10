Политика
RT на русскомВ НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой. В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Спорт
Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия
Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Политика
Иран объявит причину крушения украинского самолета 11 января
Иран намерен объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
Футбол
Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место
Победа позволила «Шеффилду» набрать 32 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице.
Происшествия
Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Пассажирский самолет российского лоукостера Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
В Мексике школьник застрелил учительницу и покончил с собой
Устроивший стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики ребенок убил учительницу и покончил с собой.
Кино
Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
Политика
США отказались обсуждать вывод войск с Ираком
США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
Футбол
Тренер «Барселоны» Вальверде согласовал уход из клуба
Здоровье
Врачи уфимского роддома спасли беременную женщину, раненую в живот
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Политика
Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Авто
К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
Горьковский автозавод (ГАЗ) приступил к модернизации производственных линий, на которых уже в 2020 году запустит производство нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City».
Наука
Ученые проследили за сверхбыстрой реакцией в гелии
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
В массовых протестах и попытке госперевора в Абхазии участвовали украинцы, называвшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.