Политика

RT на русскомRT на русскомВ НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой. В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
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НАТО верит данным партнеров о возможном поражении украинского Boeing ракетой

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Коммерсантъ10:59

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Столтенберг заявил о доверии разведданным о попадании иранской ракеты в «Боинг»

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Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
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