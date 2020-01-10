Политика
RT на русскомВ НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой. В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Футбол
Тренер «Барселоны» Вальверде согласовал уход из клуба
Испанский журналист Гонсало Миро утверждает, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уйдет из клуба после завершения нынешнего сезона.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Общество
Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы
Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части
Шоу-бизнес
Экс-жена хоккеиста Зайцева сообщила о поступивших угрозах от бывших родственников
Маргарита Готовцева, экс-жена хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, сообщила о поступивших угрозах от бывших родственников.
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Общество
Минпросвещения запустило сайт с вакансиями учителей на селе
Сегодня, 10 января, Минпросвещения России запустило сайт «Земский учитель», в котором указаны вакансии учителей на селе.
Политика
В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота
Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии.
Политика
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
Экономика
Правительство продаст крымский судостроительный завод «Море»
Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы.
Здоровье
Оплата труда врачей: кто будет получать больше всех после повышения зарплат
В свою очередь, оклад хирурга и семейного врача со стажем работы свыше 20 лет составит почти восемь с половиной тысяч леев.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Спорт
Долженкова вынесла флаг России на церемонии открытия юношеских Игр
Российская ски-альпинистка Евгения Долженкова вынесла флаг России на церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.
Кино
Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Общество