Политика

Красная веснаКрасная веснаВ НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в «Боинг» в Иране

Представители Ирана опровергли информацию о том, что в районе крушения самолета были обнаружены обломки ракеты, назвав подобную версию «совсем иррациональной». Ранее также сообщалось, что иранские специалисты извлекли из-под обломков «черные ящики» и приступили к расшифровке данных.
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В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

RT на русском11:03

НАТО допустило попадание иранской ракеты в украинский самолет

РБК11:40

Столтенберг не исключил версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

РИА Новости11:25

НАТО верит данным партнеров о возможном поражении украинского Boeing ракетой

ТАСС12:30

Столтенберг призвал Иран содействовать в расследовании крушения украинского самолета

Коммерсантъ10:59

В НАТО поверили в версию о сбитом Ираном украинском самолете

Lenta.ru10:57

Столтенберг заявил о доверии разведданным о попадании иранской ракеты в «Боинг»

Интерфакс10:49
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Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

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В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине

Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
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Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни

Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
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В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
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Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоновости дня 08 января в 09:53
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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Биатлон

Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе

Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Вести.Ru 15:42
Энергетика

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Красная весна 13:02
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Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером

Lenta.ru 17:06
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Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете

После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
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Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
РИА Новости 13:53
Политика

В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
РИА Новости 19:01
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«Людоедские» консервы на Украине вызвали возмущение экс-депутата Рады

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил своё возмущение появлением в стране консервов с провокационными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Игры

Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
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Авто

Ravon привезет в Россию новый бюджетный автомобиль

Узбекский автопроизводитель Ravon планирует вывести на российский рынок новую бюджетную модель. Об этом 9 января сообщает Motor.
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Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставили на продажу

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Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма

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В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
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Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
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Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
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В Индии не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом и грузовиком

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Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара

Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.
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Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия

Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
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США не обсуждают вывод войск из Ирака

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео направить в Ирак делегацию для разработки механизма вывода американских войск из страны, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление канцелярии иракского премьера.
Rambler News Service 11:41
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