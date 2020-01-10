Политика

Красная веснаКрасная веснаВ НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в «Боинг» в Иране

Представители Ирана опровергли информацию о том, что в районе крушения самолета были обнаружены обломки ракеты, назвав подобную версию «совсем иррациональной». Ранее также сообщалось, что иранские специалисты извлекли из-под обломков «черные ящики» и приступили к расшифровке данных.
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