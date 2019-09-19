Политика
Lenta.ruВ НАТО рассказали о «море Азимова»
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
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с чего всё началось
Один из экспертов НАТО по морской безопасности в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и некоем "море Азимова".РИА Новости16:53
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