Политика
ТАССВ НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»
В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь. На момент публикации заметка, в которой упоминается указанный географический объект, доступна на сайте НАТО.
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".Life.ruвчера в 17:43
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Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»
Царьградвчера в 17:17
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Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
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ФАН вчера в 12:30
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Аргументы недели 03:02
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первого тура ЛЧ
Стали известны номинанты на звание лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
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Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года.
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Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
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В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
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Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети
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