с чего всё началось

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь. На момент публикации заметка, в которой упоминается указанный географический объект, доступна на сайте НАТО.

В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»

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