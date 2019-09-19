Политика

ТАССТАССВ НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь. На момент публикации заметка, в которой упоминается указанный географический объект, доступна на сайте НАТО.
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал
 публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".
Life.ruвчера в 17:43

Подробнее о событии

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Известиявчера в 18:22

Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»

Царьградвчера в 17:17

В НАТО заявили о существовании тайного «моря Азимова»

РЕН ТВвчера в 18:33

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

РБКвчера в 20:44

Эксперт НАТО рассказал о существовании «моря Азимова»

Life.ruвчера в 17:43

Эксперт НАТО сообщил о существовании «моря Азимова»

Московский Комсомолецвчера в 17:39

В НАТО рассказали о существовании «моря Азимова»

РИА Новостивчера в 16:53
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Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году

Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 16 сентября в 01:28
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Единоборства

Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Энергетика

Минприроды оценило стоимость всей российской нефти

Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Космос

Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег

В Бауманке запатентовали способ очистки орбиты Земли от крупного космического мусора.
Известия вчера в 17:02
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Наука

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первого тура ЛЧ

Стали известны номинанты на звание лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Происшествия

Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе

Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года.
Российская газета 02:53
Общество

В российских регионах отметили нехватку работников

В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков и сборщиков, возглавляют список врачи.
Газета.Ru 02:12
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Авто

Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера

Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
SpeedMe вчера в 02:13
Политика

Правительство Забайкалья отправлено в отставку

Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку всех членов правительства региона, о чем сообщила его пресс-служба.
Московский Комсомолец 03:18
Общество

Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Общество

В рейтинге высокомерных городов Волгоград обогнал Ростов-на-Дону

Волгоград в рейтинге самых высокомерных городов обогнали Уфа, Омск, и Симферополь, а вот менее высокомерными оказались жители Перми, Читы и Ростова-на-Дону.
Блокнот Волгоград вчера в 02:28
Происшествия

Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию

Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов

В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Политика

Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»

На встрече советников "нормандской четверки", которая состоялась 2 сентября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера".
Капитал страны вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Гаджеты

Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети

Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru 16 сентября в 03:41
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
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