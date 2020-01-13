Армия и оружие
REGNUMВ НАТО рассказали об ответе на размещение «Искандеров» с новой ракетой
Североатлантический альянс отреагирует на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Общество
Японский миллиардер ищет подругу для полета на Луну
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Армия и оружие
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране
Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран
Крым в перспективе может наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Космос
Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей
Свыше восьми миллиардов рублей выделит Роскосмос на производство корабля "Орел" в 2021 году.
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Гаджеты
Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google
Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Самбурская объявила о свадьбе с бывшим возлюбленным Бузовой
Российская актриса Настасья Самбурская удивила подписчиков неожиданной новостью о свадьбе.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Общество
Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска»
Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
«Яндекс» запустит каршеринг в Европе
«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.
Шоу-бизнес
Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели
51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился.