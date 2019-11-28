Это верно, что мы согласились с новой формулой распределения этих расходов. США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета. Остальное будет распределено между другими союзниками.

До сих пор США оплачивали 22% прямого бюджета, общий объем которого составляет $2,5 млрд. Эти средства идут на поддержание штаб-квартир и представительств НАТО и на другие организационные расходы.

В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса

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