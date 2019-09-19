Политика

Газета.RuГазета.RuВ НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал
 публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".
Life.ruвчера в 17:43

Подробнее о событии

Эксперт НАТО рассказал о существовании «моря Азимова»

Life.ruвчера в 17:43

Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»

Царьградвчера в 17:17

В НАТО заявили о существовании тайного «моря Азимова»

РЕН ТВвчера в 18:33

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Известиявчера в 18:22

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

РБКвчера в 20:44

Эксперт НАТО сообщил о существовании «моря Азимова»

Московский Комсомолецвчера в 17:39

В НАТО рассказали о существовании «моря Азимова»

РИА Новостивчера в 16:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
REGNUM 00:21
Происшествия

Убившего свою сестру создателя сервиса LinguaLeo отправят на лечение

ТАСС вчера в 15:39
Наука

В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц

Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.
РИА Новости вчера в 02:00
Происшествия

Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках

ТВК вчера в 23:32
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Армия и оружие

Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы

Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Политика

В Брюсселе обсудят судьбу транзита газа из РФ через Украину

На встрече будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину после 2019 года, передает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 20:59
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Футбол

Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
Metaratings вчера в 02:45
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК вчера в 00:42
Происшествия

Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве

Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве, по предварительным данным, он несколько раз выстрелил.
Москва 24 вчера в 11:19
Авто

Составлен рейтинг регионов с наиболее доступными машинами с пробегом

Портал Auto.ru проанализировал рынок автомобилей с пробегом и выяснил в каких регионах России выгоднее и доступнее приобрести автомобиль.
Деловое.ТВ 16 сентября в 04:53
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Гаджеты

Самым дорогим в мире стал российский iPhone 11

Оказалось, что в России он продается по самой высокой цене. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб появится на российских прилавках по цене 132 тысячи рублей или 2053 доллара.
Aobe.ru 17 сентября в 08:06
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика

Европарламент одобрил перенос даты Brexit

Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в принятой им резолюции.
News.ru вчера в 07:19
Политика

Президент России Владимир Путин приедет в Ижевск

ИА Удмуртия вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия

Невеста умерла на пути к свадьбе в Бразилии

В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 22:41
Кино

Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed

Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 09:00
Гаджеты

Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей

Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 17 сентября в 04:55
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Музыка

Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе

Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
Discover24 вчера в 05:21
Хоккей

«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду

Советский спорт вчера в 15:43
Футбол

«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Здоровье

В России предложили изменить правила прижизненного донорства

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
RT на русском 00:10
Политика

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
ТАСС вчера в 23:24
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета вчера в 04:39
Финансы

Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Айзек Азимов
Американский писатель
Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор около 500 книг, в основном художественных и научно-популярных. Многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла. Некоторые термины из его произведений - robotics, positronic, psychohistory - прочно вошли в английский и другие языки. В англо-американской литературной традиции Азимова вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном относят к «Большой тройке» писателей-фантастов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное