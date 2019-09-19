Политика
Газета.RuВ НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".Life.ruвчера в 17:43
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Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»
Царьградвчера в 17:17
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Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
REGNUM 00:21
Наука
В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.
РИА Новости вчера в 02:00
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Армия и оружие
Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы
Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Политика
В Брюсселе обсудят судьбу транзита газа из РФ через Украину
На встрече будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину после 2019 года, передает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 20:59
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Футбол
Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
Metaratings вчера в 02:45
Происшествия
Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве
Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве, по предварительным данным, он несколько раз выстрелил.
Москва 24 вчера в 11:19
Авто
Составлен рейтинг регионов с наиболее доступными машинами с пробегом
Портал Auto.ru проанализировал рынок автомобилей с пробегом и выяснил в каких регионах России выгоднее и доступнее приобрести автомобиль.
Деловое.ТВ 16 сентября в 04:53
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Гаджеты
Самым дорогим в мире стал российский iPhone 11
Оказалось, что в России он продается по самой высокой цене. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб появится на российских прилавках по цене 132 тысячи рублей или 2053 доллара.
Aobe.ru 17 сентября в 08:06
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика
Европарламент одобрил перенос даты Brexit
Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в принятой им резолюции.
News.ru вчера в 07:19
Политика
Президент России Владимир Путин приедет в Ижевск
ИА Удмуртия вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия
Невеста умерла на пути к свадьбе в Бразилии
В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 22:41
Кино
Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed
Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 09:00
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 17 сентября в 04:55
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Музыка
Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе
Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
Discover24 вчера в 05:21
Хоккей
«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду
Советский спорт вчера в 15:43
Футбол
«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Здоровье
В России предложили изменить правила прижизненного донорства
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
RT на русском 00:10
Политика
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края
Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
ТАСС вчера в 23:24
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Финансы
Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59