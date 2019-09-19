Политика
Газета.RuВ НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".Life.ruвчера в 17:43
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Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»
Царьградвчера в 17:17
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Политика
Болгарией подписан контракт на строительство «Турецкого потока»
В среду, 18 августа, консорциумом во главе с Arkad Engineering и "Булгартрансгаз" подписан контракт на строительство газопровода.
В городе R 00:19
Общество
Глава УрФЮИ угодил в список худших ректоров
Ректор Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислав Назаров попал в список руководителей вузов с недоброкачественными диссертациями по юридическим наукам.
Уралинформбюро 00:57
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов
Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.
Российская газета 01:00
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных
Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.
РБК 01:50
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Политика
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США
Вице-президент США Майк Пенс обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящую встречу главы государства с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба господина Пенса.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Авто
Количество машин такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня вчера в 23:51
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия
СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
РБК вчера в 13:36
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Газета.Ru вчера в 08:15
Транспорт
Россияне забросили автомобили из-за дорогого бензина
Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин.
Lenta.ru 01:35
Экономика
Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».
Известия вчера в 10:39
Происшествия
Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море
REGNUM вчера в 09:06
Игры
В игре Red Dead Online геймеры начали находить «зомби»
Геймеры начали находить в игре Red Dead Online «зомби», они предположили, что компания Rockstar готовит для них новое приключение.
REGNUM 01:50
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 17 сентября в 12:24
Наука
В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц на Земле
На территории Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц, живший на Земле около 62 миллионов лет назад, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Papers in Palaeontology.
Ugpressa.ru вчера в 15:01