с чего всё началось

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

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